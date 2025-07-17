Глава Чехова проверил ремонт дороги в селе Стремилово

Ремонт автомобильной дороги, которая ведет к участкам 93 многодетных семей, начался весной 2025 года. Глава округа Михаил Собакин побывал на объекте и встретился с представителем подрядной организации, выполняющей работы.

Протяженность участка составляет почти два километра. Специалисты уже выровняли грунт, уложили основание и посыпали щебнем полотно шириной 3,5 метра. В ходе ремонта обустроили водоотводные кюветы на всей протяженности дороги и проложили 15 водопропускных труб на пересечениях и примыканиях.

Михаил Собакин поручил подрядчику расширить дорожное полотно там, где это возможно, а также организовать несколько разъездных карманов и установить сигнальные столбы для повышения безопасности движения».

Ремонт ведется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего в муниципалитете в 2025 году будут приведены в порядок 22 муниципальные и 11 региональных дорог, в том числе три — к участкам многодетных семей в Стремилове, Алферове и Сенине.