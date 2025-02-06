Сегодня 10:26 Глава Чехова проверил ремонт детского сада на улице Ильича 0 0 0 Фото: Телеканал 360 Подмосковье

Чехов

Детские сады

Ремонтные работы

Чуть больше месяца прошло с тех пор, как начались работы по капитальному ремонту дошкольного учреждения. Проконтролировать ход работ приехал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Сейчас рабочие занимаются демонтажем слоя первого этажа. На этом этапе принимают решение — какие перегородки поменять, а какие оставить. Затем начнутся монтажные работы. В ходе ремонта в здании должны привести в порядок фасад, кровлю, помещения детского дошкольного учреждения, все коммуникации. Будет приведена в порядок и прилегающая территория.

Детский сад был построен в 1964 году. И с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Сами работы должны быть завершены в августе, чтобы 1 сентября садик распахнул свои двери для маленьких жителей Чехова.

Напомним, что детский сад вошел в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».