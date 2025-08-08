Сегодня 11:21 Глава Чехова проверил ремонт детского сада на Монтажной улице 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 2 начался в январе. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проконтролировал ход работ.

На данный момент все демонтажные работы завершены. Рабочие собирают перекрытие, выполняют монтаж оконных конструкций, разводку силового кабеля и слаботочных систем. Производят штукатурку фасада и внутренних помещений, заканчивают замену кровельного покрытия. Ожидаются поставки оборудования. На объекте трудятся 36 человек. Работы должны быть завершены в первой декаде декабря, но подрядчик старается сдать объект раньше срока и планирует закончить оба корпуса 15 августа.

Михаил Собакин отметил, что необходимо сохранить не только исторический фасад здания, но и бассейн, который всегда был визитной карточкой детского сада. «Мозаику полностью сохранили и ведут работы по укреплению и отделке чаше бассейна. Также сохраним исторические лестничные марши», — сказал глава Чехова.

После завершения внутренних работ начнется благоустройство прилегающей территории. Обновление дошкольного отделения гимназии № 2 проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2030 годы».