Глава Чехова проверил реконструкцию котельной в поселке Крюково

Глава муниципального округа Михаил Собакин проконтролировал реконструкцию котельной и участка тепловых сетей в поселке Крюково. Объект обеспечивает отоплением 21 многоквартирный дом, 44 частных домовладения, а также социальные объекты.

Протяженность теплосетей — 8,2 километра. Модернизация проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подрядчик уже провел ревизию насосного оборудования и запорной арматуры, заменил подшипники, очистил пластинчатые теплообменники горячего водоснабжения, газоходы и дымоходы, а также заменил пять задвижек для повышения надежности системы.

«Мы делаем работы для монтажа нового котла. Для этого мы срезали газовую трубу, которая мешает. Будем заносить котел через оконный проем. Кроме котлов нам обещают поменять все теплообменники и насосное оборудование», — уточнил старший мастер теплосети Баранцевского участка Александр Пономарев.

Рабочие готовят площадку для установки нового оборудования. На объекте разместили три новых котла, а прежние исправные агрегаты оставили в качестве резервных запчастей.