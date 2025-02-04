Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 6

Этот объект в городке Чехов-7 обеспечивает теплом и горячей водой 17 многоквартирных домов, детский сад, две школы, воинскую часть, амбулаторию и дом культуры. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин посетил модернизированную котельную.
В рамках реконструкции были произведены замена инженерного оборудования, внутренняя отделка помещения и многое другое.
«Здесь четыре абсолютно новых котла. Мы перешли со старого оборудования на вакуумные генераторы и новую систему водоподготовки. Внедрили и разработали независимую схему отопления и горячего водоснабжения двухступенчатых водонагревателей», — рассказал заместитель директора МП «ЖКХ Чеховского района» Юрий Григорьев.
Глава Чехова отметил, что на объекте продолжаются регулировка гидравлического режима и контрольная отладка оборудования.
Реконструкция котельной проводилась в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
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