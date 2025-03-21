Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 4

Объект теплоснабжения ввели в эксплуатацию в 1988 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Ход работ по обновлению котельной проверил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Сейчас специалисты демонтируют внутренние системы и оборудование. Главная особенность реконструкции заключается в том, что все работы проходят без отключения теплоснабжения домов и социальных объектов.

«Работают порядка десяти человек из подрядной организации, уже котел разобран, подготовлен для заливки фундамент», — рассказал заместитель гендиректора — руководитель «Теплосети» Никита Попов.