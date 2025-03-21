Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 4

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Объект теплоснабжения ввели в эксплуатацию в 1988 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Ход работ по обновлению котельной проверил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Сейчас специалисты демонтируют внутренние системы и оборудование. Главная особенность реконструкции заключается в том, что все работы проходят без отключения теплоснабжения домов и социальных объектов.

«Работают порядка десяти человек из подрядной организации, уже котел разобран, подготовлен для заливки фундамент», — рассказал заместитель гендиректора — руководитель «Теплосети» Никита Попов.

Котельная отапливает 44 жилых многоквартирных дома, четыре детских сада, поликлинику и две школы. В ходе реконструкции будут демонтированы три устаревших котла, а на их место установлены четыре новых, заменят насосное оборудование и установят систему автоматизации, которая позволит максимально повысить управляемость объекта.

В микрорайоне Венюково также заменят участок трубопроводов к двум домам по улице Гагарина протяженностью 320 метров. Реконструкция проходит в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

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