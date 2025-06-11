Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 27 в поселке Новый Быт

Работы по реконструкции объектов теплоснабжения продолжаются в Чехове. Накануне одну из площадок посетил глава муниципалитета.

Тепловой объект в поселке Новый Быт работает с 1984 года. Благодаря ему теплом и горячей водой обеспечены 37 многоквартирных домов и 21 дом частного сектора, а также объекты социальной сферы. Протяженность тепловых сетей — 10,338 километра.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева котельную включили в госпрограмму по модернизации «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Сейчас рабочие демонтировали один котел и два бойлера системы отопления, произвели демонтаж части внутреннего газопровода и электрооборудования. Сейчас площадки готовят для монтажа бетонного основания и установки первого нового котла. Все работы проводят без отключения горячей воды жителям.

Новые котлы мощностью 8 МВт каждый уже доставили на объект и подготовили к установке. К началу отопительного сезона начнут функционировать два из них.