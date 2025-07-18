Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 11

Осенне-зимний отопительный сезон не за горами, и работа на объекте в самом разгаре. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проконтролировал, как проходит демонтаж старого оборудования.
Сейчас рабочие готовят бетонное основание для установки котла. Новое оборудование — три стальных водогрейных агрегата мощностью 5 киловатт уже завезли. На объекте трудятся шесть рабочих. Сейчас их главная задача — разместить котлы компактно в небольшом помещении, чтобы не помешать строительным работам.
Михаил Собакин поручил подрядной организации не приступать к демонтажу второго котла до полной установки нового агрегата, его подключения, обвязки и проверки.
Котельная № 11 была введена в эксплуатацию в 1975 году. Протяженность ее тепловых сетей — почти 6 тысяч километров. Капремонта здесь не было ни разу. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева объект был включен в программу масштабной модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения муниципального округа Чехов.
Подрядчик запланировал обновление оборудования и всего здания, а также благоустройство прилегающей территории. Работы должны завершить в ноябре 2026 года. Несмотря на капремонт, котельная № 11 работает и обеспечивает горячей водой 20 многоквартирных домов на улицах Вокзальная, Чехова и Набережная.
Модернизацию водонасосной станции начали в деревне Лучинское в Подольске
Отделение «Движения первых» в Подольске подвело итоги работы за полугодие
Спортсмены из Люберец примут участие в финале чемпионата России по спидвею
Суд вынес приговор четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Юные лесники из Подмосковья приняли участие в профильной смене в «Орленке»
Выездной прием администрации Можайска прошел в деревне Горетово
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте