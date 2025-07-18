Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 11

Осенне-зимний отопительный сезон не за горами, и работа на объекте в самом разгаре. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проконтролировал, как проходит демонтаж старого оборудования.

Сейчас рабочие готовят бетонное основание для установки котла. Новое оборудование — три стальных водогрейных агрегата мощностью 5 киловатт уже завезли. На объекте трудятся шесть рабочих. Сейчас их главная задача — разместить котлы компактно в небольшом помещении, чтобы не помешать строительным работам.

Михаил Собакин поручил подрядной организации не приступать к демонтажу второго котла до полной установки нового агрегата, его подключения, обвязки и проверки.