Глава Чехова проверил подготовку объектов ЖКХ к зиме
В Чехове активно готовятся к зимнему периоду. Глава округа Михаил Собакин посетил водозаборный узел № 3 «Березовая роща».
ВЗУ обеспечивает питьевой водой 32 многоквартирных жилых дома, четыре дошкольных и одно общеобразовательное учреждения, а также пять центральных тепловых пунктов и социально-значимые объекты спорта, включая Дворец спорта «Олимпийский».
«У нас по плану в этом году промывка восьми резервуаров по городскому округу. В основном это сельские поселения: Шарапово, Стремилово, Мещерская, Крюково. Сейчас ведется промывка резервуаров в Шарапове. Идет замена запорной арматуры по всем объектам, замена насосного оборудования», — рассказал директор водопроводно-канализационного хозяйства ГУП МО «Чеховское ЖКХ» Виктор Суров.
На данный момент проходит внедрение частотного оборудования, которое уже смонтировано на водозаборе в Чепелеве и готовится к установке на объекте в Мелихово.
По итогам осмотра Михаил Собакин дал поручение держать на контроле вопрос укомплектованности скважин глубинными насосами, а также обеспечить выполнение графиков промывки систем водоснабжения. Администрацией муниципалитета будет продолжен мониторинг исполнения дорожной карты по подготовке объектов ЖКХ к предстоящей зиме.