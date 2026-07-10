Глава Чехова проверил подготовку объектов ЖКХ к зиме

ВЗУ обеспечивает питьевой водой 32 многоквартирных жилых дома, четыре дошкольных и одно общеобразовательное учреждения, а также пять центральных тепловых пунктов и социально-значимые объекты спорта, включая Дворец спорта «Олимпийский».

«У нас по плану в этом году промывка восьми резервуаров по городскому округу. В основном это сельские поселения: Шарапово, Стремилово, Мещерская, Крюково. Сейчас ведется промывка резервуаров в Шарапове. Идет замена запорной арматуры по всем объектам, замена насосного оборудования», — рассказал директор водопроводно-канализационного хозяйства ГУП МО «Чеховское ЖКХ» Виктор Суров.