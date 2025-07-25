Сегодня 14:40 Глава Чехова проверил подготовку к фестивалю «Молодинская битва» 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Чехов

Фестивали

История

Масштабная реконструкция великой битвы русских воинов против крымско-татарской орды состоится в ближайшую субботу, 26 июля. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин лично проконтролировал подготовку всех локаций мероприятия.

На поле обустраивают площадку для установки шатров и палаточного лагеря реконструкторов. Скоро начнут возводить декорации, монтировать сцену и оборудование торгово-ярмарочных пространств и фудкорта. Михаил Собакин рассказал, что для посетителей организуют подвоз бесплатной питьевой воды. Для автомобилистов предусмотрительно сделали удобную и большую парковочную площадку.

«Этот фестиваль мы проводим в этом году уже в 16-й раз. И подготовка, соответственно, ведется уже длительный период времени. Ждем приезда 250 реконструкторов», — отметила заместитель главы округа Ольга Щукина.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, Национальной гвардии и Росгвардии. Также будет дежурить бригада скорой помощи. В этом году фестиваль будет проходить с 10:00 и до полуночи. Вход свободный. Более подробную афишу можно посмотреть на сайте администрации Чехова.