Глава Чехова проверил подготовку к фестивалю «Молодинская битва»

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Масштабная реконструкция великой битвы русских воинов против крымско-татарской орды состоится в ближайшую субботу, 26 июля. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин лично проконтролировал подготовку всех локаций мероприятия.

На поле обустраивают площадку для установки шатров и палаточного лагеря реконструкторов. Скоро начнут возводить декорации, монтировать сцену и оборудование торгово-ярмарочных пространств и фудкорта.

Михаил Собакин рассказал, что для посетителей организуют подвоз бесплатной питьевой воды. Для автомобилистов предусмотрительно сделали удобную и большую парковочную площадку.

«Этот фестиваль мы проводим в этом году уже в 16-й раз. И подготовка, соответственно, ведется уже длительный период времени. Ждем приезда 250 реконструкторов», — отметила заместитель главы округа Ольга Щукина.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, Национальной гвардии и Росгвардии. Также будет дежурить бригада скорой помощи.

В этом году фестиваль будет проходить с 10:00 и до полуночи. Вход свободный. Более подробную афишу можно посмотреть на сайте администрации Чехова.

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