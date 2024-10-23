Глава Чехова проверил отопление в дошкольном отделении лицея № 4

В Чехове продолжаются традиционные обходы дворов и общественных пространств. Глава округа Михаил Собакин проверил состояние тротуаров, детских площадок и территорий.

Внимание руководителя муниципалитета привлекли ветхие заборы на центральных улицах города. Он поручил ответственным лицам разобраться, кому они принадлежат, и привести ограждения в порядок.

Поручения профильным специалистам даются сразу во время обхода. В короткий срок их приведут в исполнение.

Глава Чехова проверил и подачу отопления в дошкольное отделение лицея № 4. Михаил Собакин убедился, что батареи в детском саду горячие, тепло там поступает в полном объеме.