Глава Чехова проверил общественные территории в центре города

Фото: пресс-служба администрации м.о.Чехов

Михаил Собакин проконтролировал, как содержатся общественные территории и дворы после снегопадов. Традиционный обход провели по улицам Чехова, Ильича и Дружбы.

Первое, на что глава округа обратил внимание коммунальных служб, — это пешеходные дорожки и тротуары. Михаил Собакин поручил в кратчайшие сроки расширить все проходы и очистить все пешеходные лестницы, а также детские площадки и дорожно-тропиночную сеть на набережной Теребенки.

«Колейность на въездах во дворы не только доставляет неудобства автомобилистам, но и является травмоопасной. К сожалению, установившаяся холодная погода, когда столбик термометра не поднимается выше -20 градусов, не позволяет нам в полной мере использовать реагент, ввиду того, что при таких температурах он просто не работает. Поэтому сотрудники МБУ „Чеховское благоустройство“ должны с помощью специализированной техники расчистить все внутридворовые проезды», — пояснил глава Чехова.

Среди прочих поручений: обработать пескосоляной смесью все тротуары и пешеходные дорожки, вывезти снег из дворов, закрыть все вентиляционные отверстия в подвальных помещениях, при потеплении удалить граффити на стенах домов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте