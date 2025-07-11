Глава Чехова проверил модернизацию котельной № 7 в селе Дубна

Котельная была введена в эксплуатацию в 1983 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект теплоснабжения вошел в программу масштабной модернизации.

Глава округа Михаил Собакин посетил котельную и проверил, как идут работы. Специалисты уже демонтировали один котел, часть внутреннего газопровода, систему КИПиА, электрооборудование, удалили теплоизоляцию, разобрали трубопроводы и запорную арматуру. Идет подготовка площадки для монтажа бетонного основания под новый котел.

«На данный момент отставания в графике не выявлено. Отдельным вопросом проработаем пути подъезда к котельной», — отметил Михаил Собакин.

Все работы выполняют без отключения первого котла, который обеспечивает бесперебойную подачу горячего водоснабжения жителям. Котельная отапливает школу, детский сад, дом культуры и 12 многоквартирных домов.