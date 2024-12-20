Глава Чехова проверил модернизацию котельной № 1

Специалисты проводят на объекте технические работы по нормализации горячего водоснабжения и отопления для жителей микрорайона Полиграф. Глава городского округа Михаил Собакин посетил котельную с проверкой.

Средства на ремонт трех котлов выделило правительство Подмосковья. Два агрегата уже полностью готовы, третий находится в процессе реконструкции. После обмуровки и просушки тепловой пункт будет иметь в распоряжении два рабочих и один резервный котел.

Михаил Собакин рассказал, что котельная обслуживает 12 социальных объектов и 96 многоквартирных домов. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева она и еще 22 другие котельные включены в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения муниципалитета. Налаживание гидравлического режима системы теплоснабжения позволит обеспечить жителей Чехова качественным теплоносителем.

Во время ремонтных работ в многоквартирных домах может наблюдаться временное снижение параметров подачи горячей воды и тепла, но сотрудники «Теплосети» прилагают всем усилия для скорейшего окончания модернизации.