Глава Чехова проверил капитальный ремонт детского сада на улице Ильича

Дошкольное отделение лицея № 4, расположенное на улице Ильича, скоро преобразится благодаря капитальному ремонту. Общая строительная готовность объекта составляет более 30%.

«Прежний подрядчик оказался несостоятельным, и нам пришлось расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Новые конкурсные процедуры повлекли смещение сроков сдачи объекта, но в итоге мы получили добросовестную строительную компанию, которая уже зарекомендовала себя в нашем округе», — пояснил Михаил Собакин.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Новый подрядчик уже приступил к работам: полностью закрыт тепловой контур, производится монтаж вентилируемого фасада, металлоконструкций входных групп, систем вентиляции и канализации. В здании оштукатуривают стены, выполняют стяжку пола. Вокруг учреждения установили новое ограждение. Фасад здания планируют выполнить в трех цветах: белый, светло-серый и оранжевый.

На объекте трудятся 40 рабочих и пять инженерно-технических специалистов.

«Несмотря на то, что в новом контракте срок окончания работ — август 2026 года, руководство компании обещает сдать объект к концу первого квартала», — отметил глава округа.