Сегодня 10:25 Глава Чехова проверил качество уборки на улицах города 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

ЖКХ

Чехов

Субботник

Месячник благоустройства, в рамках которого жители округа помогали коммунальным службам привести в порядок дворы и общественные пространства, завершился в Чехове. Глава округа Михаил Собакин проверил качество уборки на улицах Мира, Полиграфистов и Молодежной.

Жители обратили внимание руководителя муниципалитета на ненадлежащее качество уборки мусора и отсутствие благоустроенных велоплощадок. «Вынужден констатировать, что недовольство жителей справедливо. До конца сегодняшнего дня все территории должны быть приведены в нормативное состояние: убран смет, очищены урны и вывезен мусор с контейнерных площадок», — сказал Михаил Собакин.

Во время обхода руководитель муниципалитета дал рекомендации по улучшению внешнего вида общественных территорий. Михаил Собакин поручил до конца мая высадить цветы во дворах, закрасить граффити, выполнить ямочный ремонт и восстановить земляное покрытие после проведения работ.

В текущем году на улице Мира запланированы работы по ремонту автомобильной дороги, комплексному благоустройству дворовой территории, замене и модернизации спортивных и детских игровых площадок.