Глава Чехова проверил качество школьного питания в гимназии № 2

С 1 сентября по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства образования в школьных столовых появились новые позиции на завтрак и обед. В меню добавили блинчики, рыбные палочки, круассаны и хлопья с молоком.

Еда в школах Чехова одинаковая для всех. Так, в один из дней на этой неделе на обед был рыбный суп, рыбная котлета с картошкой, овощная нарезка и кисель.

Всего горячим питанием в округе обеспечены 13 898 ребенка, из них бесплатные завтраки в начальной школе получают 8 014 школьников льготных категорий.

Для ребят средней и старшей школы в меню есть разнообразные блюда. Комплексный завтрак стоит от 110 до 125 рублей, обед от 180 до 205 рублей. Оплата безналичная и происходит с помощью «Школьной карты», которую родители оформляют своим детям.

Также в столовой представлен большой ассортимент буфетной продукции. Весь перечень продуктов и технологическая карта приготовления утверждается Министерством образования Московской области.

Качество питания находится на строгом контроле у Роспотребнадзора, прокуратуры, в общественных организациях, и в самой школе. Требования, предъявляемые к поставщику продуктов, высокие.