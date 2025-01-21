Глава Чехова проверил качество питания в гимназии № 2

Руководитель муниципального округа Михаил Собакин лично убедился в том, что еда в столовой учебного заведения не только вкусная, но и полезная. Проверку качества питания в гимназии провели в рамках областного проекта «Родительский контроль».

Все блюда готовятся непосредственно перед приемом пищи. Также в гимназии организовали буфет, где преподаватели и ученики могут купить горячий обед или выпечку по школьной или банковской картам.

Михаил Собакин попробовал школьный обед, отметив, что во времена его учебы в гимназии давали сухие булки и компот. «А сейчас они даже не знают, что такое перловка. Вот вчера мой ребенок пришел домой. Я ему говорю: „Садись кушать щи“. А он говорит: „Я в школе ел борщ“. И я теперь знаю, что был борщ, и мой ребенок его в школе поел», — рассказал глава Чехова.

Родители также сумели оценить качество приготовления блюд, размеры порций и разнообразие предлагаемого ассортимента. «Все нравится, все вкусно, по-домашнему. Готовят здесь с душой. Дети тоже не жалуются. Восемь лет мы учимся и не отказываемся от питания в школе», — отметила Наталья Шувалова.

Для того, чтобы стать участниками школьной дегустации, мамам и папам нужно пройти процедуру регистрации через проект «Родительский контроль», обратившись к администрации учебного заведения или через портал федеральной государственной информационной системы «Моя школа».