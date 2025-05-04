Глава Чехова проверил готовность городского парка к летнему сезону

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вместе с жителями и членами общественного совета провел инспекцию готовности мест отдыха к открытию летнего сезона. Ранее проверку прошли парки «Венюково» и «Дубки», на этот раз внимание уделили городскому парку культуры и отдыха.

Михаил Собакин отметил, что первоочередная задача — подготовить парк к празднованию 9 Мая, а затем обеспечить комфортный отдых на протяжении всего летнего сезона. Для посетителей запланирована насыщенная программа: концерты, акции, выставки. Уже появились тематические украшения ко Дню Победы, а также ведутся работы по благоустройству сцены.

Во время обхода наиболее популярных зон парка глава округа обратил внимание на некоторые недочеты. Например, камешки, раздавленные на дорожках, портят внешний вид парка — это замечание сразу было передано ответственным службам для устранения.

В рамках субботников в парке очистили территорию и несколько прудов. Перед началом сезона включили фонтан, а в планах — запуск катамаранов на лодочной станции.

Директор МБУ «Дирекция парков культуры и отдыха муниципального округа Чехов» Игорь Гриднев подчеркнул, что парки полностью готовы к летнему периоду. Они украшены в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работают карусели и комплекс развлекательных мероприятий, благодаря чему жители и гости города смогут приятно провести время в зеленой зоне.