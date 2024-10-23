Глава Чехова проверил готовность автобусов к зиме
Глава городского округа Михаил Собакин посетил автовокзал Чехова. Целью визита стала проверка подготовки автобусов и водителей к зимнему периоду.
Руководитель муниципалитета лично проверил, насколько комфортно находиться в автобусе. Температура и оборудование транспорта соответствуют нормам. В автобусах установлены системы климат-контроля.
Ежедневно на линию выходят 72 автобуса, которые следуют по 22 маршрутам. В этом году автопарк пополнился четырьмя новыми транспортными средствами, вскоре добавятся еще семь.
«Автобусы у нас готовы практически на 100%, за исключением тех, которые стоят в ремонте. Будут, соответственно, выходить из ремонта и дальше проходить сезонное обслуживание», — рассказал и. о. директора производственной базы «Чехов» «Мострансавто» Александр Черепанов.
В этом году предприятие отмечает свой 70-летний юбилей. Оно образовалось в 1954 году отдельным автобусным парком и называлось тогда «Чеховское пассажирское автотранспортное предприятие». Сюда приглашают на работу как местных жителей, так и из других регионов страны. Достойная заработная плата, оплачиваемый отпуск в 42 дня, сменный график и другие социальные гарантии ждут водителей. Иногородним предоставляется общежитие или компенсация части аренды.
Заступают на работу и девушки. В Чехове их уже три, еще одна горожанка сейчас заканчивает обучение и скоро также пополнит ряды «Мострансавто».
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