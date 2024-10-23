Глава Чехова проверил готовность автобусов к зиме

Руководитель муниципалитета лично проверил, насколько комфортно находиться в автобусе. Температура и оборудование транспорта соответствуют нормам. В автобусах установлены системы климат-контроля.

Ежедневно на линию выходят 72 автобуса, которые следуют по 22 маршрутам. В этом году автопарк пополнился четырьмя новыми транспортными средствами, вскоре добавятся еще семь.

«Автобусы у нас готовы практически на 100%, за исключением тех, которые стоят в ремонте. Будут, соответственно, выходить из ремонта и дальше проходить сезонное обслуживание», — рассказал и. о. директора производственной базы «Чехов» «Мострансавто» Александр Черепанов.