Глава Чехова проверил готовность автобусного парка к зиме

В Чехове перевозку пассажиров осуществляют компания «Мострансавто» и пять индивидуальных предпринимателей, которые обслуживают 43 маршрута. Все автобусы прошли подготовку к зимнему периоду: они находятся в исправном состоянии и отправляются в рейс согласно расписанию.

Основным перевозчиком в муниципальном округе является «Мострансавто», автопарк которого включает автобусы большого, среднего и малого классов. Ежедневно 66 единиц подвижного состава выполняют 720–740 рейсов. На всех транспортных средствах установлены системы климат-контроля, обеспечивающие поддержание комфортной температуры в салоне.

«Все автобусы застрахованы, оснащены тахографами и спутниковой навигацией, техосмотр проводится на регулярной основе. В салонах установлены валидаторы, облегчающие работу водителей. Ежедневно на базе проводят внешнюю и внутреннюю проверку транспорта перед их выходом на маршруты. Усилен контроль за состоянием подвижного состава, ускорен его выход из долгосрочного ремонта и поставки запчастей и смазочных материалов, создан их резерв, организована круглосуточная бригада слесарей. Все эти меры позволили значительно уменьшить количество автобусов в ремонте», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

За последние три года парк предприятия пополнился почти на 40 автобусов. До конца года поступят еще три единицы, которые будут ездить по маршрутам № 21 и № 36.