Глава Чехова проверил благоустройство набережной реки Теребенка

Работы по модернизации нового места притяжения для жителей округа идут с опережением графика. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с профильными специалистами проконтролировал ход благоустройства территории.

Общая площадь работ составляет четыре гектара. Здесь уже есть пляжные зоны, завершено обустройство променада, смотровых площадок, туалета, контейнеров для мусора, лавочек и лежаков. Установлен детский игровой комплекс, площадки для пинг-понга, тренажеров и воркаута. Особенностью территории станет тропа вдоль берега, оформленная камнями и болотными растениями.

Михаил Собакин с огорчением отметил факт зафиксированного вандализма — на одном из лежаков были оторваны дощечки и выброшены в реку.