Глава Чехова проверил благоустройство набережной реки Теребенка

Работы по модернизации нового места притяжения для жителей округа идут с опережением графика. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с профильными специалистами проконтролировал ход благоустройства территории.
Общая площадь работ составляет четыре гектара. Здесь уже есть пляжные зоны, завершено обустройство променада, смотровых площадок, туалета, контейнеров для мусора, лавочек и лежаков. Установлен детский игровой комплекс, площадки для пинг-понга, тренажеров и воркаута. Особенностью территории станет тропа вдоль берега, оформленная камнями и болотными растениями.
Михаил Собакин с огорчением отметил факт зафиксированного вандализма — на одном из лежаков были оторваны дощечки и выброшены в реку.
«Сейчас идет монтаж камер видеонаблюдения, которые будут подключены к системе „Безопасный регион“, но я призываю наших граждан бережнее относиться к имуществу и к территории, которая, в первую очередь, создается для них», — сказал глава Чехова.
Он поблагодарил подрядчиков за качественную работу. Благоустройство набережной планируют завершить к 30 июня.
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