Глава Чехова проверил благоустройство детской площадки у ДК «Дружба»

В Чехове продолжают благоустраивать дворы и общественные пространства. Глава округа Михаил Собакин проверил состояние парковой территории рядом с Домом культуры «Дружба» и дал поручение убрать наплывы грунта на подходах к игровой площадке.

Детский комплекс на улице Чехова установили благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

«Малыши уже оценили детскую, а подростки спортивную площадки. Ввиду того, что благоустройство прилегающей территории завершили буквально на днях, земля еще не успела осесть как надо, а прошедшие ливни подмыли грунт возле пешеходных дорожек. Дал поручение МБУ „Чеховское благоустройство“ привести в порядок все тропинки», — сообщил Михаил Собакин.

Он также добавил, что во дворах на улицах Дружбы, Чехова и Ильича в трехдневный срок подберут спиленные ветки и крупногабаритный мусор, а также засыпят траншею.