Глава Чехова провел заседание комиссии по доходам бюджета

Работа комиссии направлена на сокращение задолженности по налоговым платежам и арендной плате за землю и муниципальное имущество, а также легализацию неформальной занятости и работу с убыточными предприятиями. Поимо этого, межведомственная комиссия является площадкой для общения с жителями, где можно обсудить проблемы бизнеса и оперативно их решить.

В результате проведенной работы, в феврале погашена задолженность на сумму свыше девяти миллионов рублей. Половина из них — налоговая задолженность в местный бюджет, остальная часть — по арендной плате.

Всего за месяц сотрудники управления экономики администрации проверили 64 организации на предмет задолженностей. Представители бизнеса были приглашены на заседание комиссии, чтобы дать пояснения по сложившейся ситуации.