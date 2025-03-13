Глава Чехова провел заседание комиссии по доходам бюджета

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Глава муниципального округа Михаил Собакин провел заседание межведомственной комиссии по привлечению доходов в местный бюджет. Мероприятие является традиционным в муниципалитете.

Работа комиссии направлена на сокращение задолженности по налоговым платежам и арендной плате за землю и муниципальное имущество, а также легализацию неформальной занятости и работу с убыточными предприятиями. Поимо этого, межведомственная комиссия является площадкой для общения с жителями, где можно обсудить проблемы бизнеса и оперативно их решить.

В результате проведенной работы, в феврале погашена задолженность на сумму свыше девяти миллионов рублей. Половина из них — налоговая задолженность в местный бюджет, остальная часть — по арендной плате.

Всего за месяц сотрудники управления экономики администрации проверили 64 организации на предмет задолженностей. Представители бизнеса были приглашены на заседание комиссии, чтобы дать пояснения по сложившейся ситуации.

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