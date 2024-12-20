Глава Чехова провел выездную встречу с работниками предприятия «Гидросталь»

Местом очередного общения Михаила Собакина с жителями муниципалитета стало одно из старейших предприятий округа. На нем работают 230 человек, в основном жители Чеховского района.

Участники встречи обсудили с Михаилом Собакиным запуск дополнительных маршрутов общественного транспорта, капитальный ремонт, отопление и другие насущные проблемы.

Сотрудница предприятия Татьяна Махрова рассказала, что в ее доме долго не было отопления, а сейчас его подача не соответствует нормативам. Глава городского округа объяснил, в чем заключается проблема и когда она будет решена. «Первая котельная работает исправно, там, как вы знаете, находятся три котла. Два работают в полную сила, капитальный ремонт третьего закончат в конце декабря», — сказал Михаил Собакин.

Еще одним немаловажным вопросом стала работа общественного транспорта. Руководитель муниципалитета поручил разобраться с этим вопросом управлению благоустройства.

Каждое из обращений, прозвучавших на встрече, обсудили детально. Формат такого общения работники предприятия оценили положительно. Подобные встречи с рабочими коллективами различных организаций округа будут продолжаться и далее.