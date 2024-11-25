Глава Чехова провел выездной прием старост в Доме спорта «Олимпийский»

Теперь каждый четверг в Чехове будут проводить приемы старост территориальных управлений. На нынешнем приеме на вопросы ответили глава Михаил Собакин, муниципальные депутаты и профильные специалисты.

«У нас напротив деревни есть промзона „Курниково“. Кто-то организовал несанкционированный полигон ТБО. Вот с этим вопросом уже обращались. Михаил Николаевич выслушает и всегда поможет. Еще ни разу не было, чтобы приходили и никакой помощи не оказывалось», — поделился староста деревни Курниково Александр Скобеев.

Основные темы встречи — благоустройство дворов, содержание многоквартирных домов и контейнерных площадок, ремонт дорог и тротуаров, обустройство детских и спортивных комплексов, а также уличное освещение.

«Я на выездных комиссиях начала с решения проблемы уличного освещения своей деревни. Удается достичь тех результатов, которые намечены», — уточнила жительница села Сенино Маргарита Конышева.