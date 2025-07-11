Глава Чехова провел встречу с жителями села Дубна

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин посетил Дубну в рамках традиционного обхода территории. Одной из основных тем встречи стало состояние местной контейнерной площадки.
Дачники из близлежащих СНТ сбрасывают туда мусор. Как следствие, контейнеры переполнены и образуются навалы.
Одним из вариантов решения проблемы стала организация одностороннего дорожного движения. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения приняла положительное решение по этому вопросу. В течение трех недель будет установлен соответствующий дорожный знак.
Местный предприниматель предложил переместить контейнерную площадку на несколько метров от линии электропередачи. Он выразил желание самостоятельно обустроить фундамент и подъезд к объекту. Вопрос обсудят с представителями ресурсных организаций, чтобы избежать установки площадки на подземные инженерные коммуникации.
Михаил Собакин также поручил объехать соседние деревни и найти участки для обустройства новых контейнерных площадок, а кроме того — проверить наличие договоров на вывоз твердых бытовых отходов в СНТ. Подобные встречи продолжатся на постоянной основе.
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