Глава Чехова провел встречу с жителями поселка Любучаны

Михаил Собакин обсудил вопросы перевода многоквартирных домов в статус блокированной застройки. Данная юридическая опция введена в Московской области в 2026 году.

Процедура позволяет собственникам полноценно оформить земельные участки и распоряжаться придомовым хозяйством. Михаил Собакин объяснил финансовые условия реализации инициативы.

В общем порядке выкуп земельных участков из государственной или муниципальной собственности составляет 60% от их кадастровой стоимости. Однако в рамках реализации программ поддержки, утвержденных губернатором Московской области Андреем Воробьевым, для собственников одноэтажных многоквартирных домов до конца 2027 года установлена льготная ставка — 3% от кадастровой стоимости.

Подать заявление на перевод одноэтажного дома в категорию индивидуального жилищного строительства можно в любом многофункциональном центре. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней.