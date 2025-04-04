Глава Чехова провел встречу с жителями деревни Васькино

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Традиционный прием в выездном формате прошел в доме культуры «Каскад». Руководитель муниципалитета Михаил Собакин и его профильные заместители ответили на вопросы жителей.

Обращение старосты деревни Васькино Романа Болгова касалось благоустройства и экологии. Его интересовало содержание контейнерных площадок и их установка. Михаил Собакин ответил, что представители учреждения «Экология и природопользование» совместно с жителями постараются найти оптимальное место, которое будет устраивать все стороны и не нарушать действующего законодательства

Жителей также интересовали содержание многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог.

Профильные специалисты взяли в работу каждое обращение и будут держать связь с заявителями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте