Глава Чехова провел встречу с жителями деревни Васькино

Традиционный прием в выездном формате прошел в доме культуры «Каскад». Руководитель муниципалитета Михаил Собакин и его профильные заместители ответили на вопросы жителей.

Обращение старосты деревни Васькино Романа Болгова касалось благоустройства и экологии. Его интересовало содержание контейнерных площадок и их установка. Михаил Собакин ответил, что представители учреждения «Экология и природопользование» совместно с жителями постараются найти оптимальное место, которое будет устраивать все стороны и не нарушать действующего законодательства