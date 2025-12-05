Глава Чехова провел встречу с участниками клуба «Активное долголетие»

Проект «Активное долголетие» создан в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В настоящее время объединение Чехова является одним из крупнейших и наиболее активных в регионе, его посещают около 9,5 тысяч участников.

В клуб «Активное долголетие» округа доступны более 20 активностей: плавание, скандинавская ходьба, оздоровительная физкультура, йога, дыхательная гимнастика, шашки и шахматы. С 2021 года в Ледовом центре проходят занятия на коньках. Еженедельно в клубе проводятся «Диалоги о здоровье» с главным врачом Чеховской больницы и специалистами узкого профиля. Каждый месяц в рамках проекта «Старшее поколение» приезжают офтальмологи из Москвы с бесплатной проверкой зрения. Многие участники раскрыли свои актерские таланты в театральном кружке «Энергичные люди» под руководством Константина Агеева. В прошлом году коллектив стал победителем областного театрального фестиваля.

«Ежедневно в „Активном долголетии“ занимаются от 150 до 200 человек. Филиалы работают во всех домах культуры и библиотеках округа. С начала специальной военной операции участники клуба активно включились в оказание помощи бойцам и жителям приграничных территорий. Долголеты собирают гуманитарную помощь, вяжут теплые вещи, которые через волонтерские организации отправляются на линию фронта» — отметил Михаил Собакин.