Глава Чехова провел встречу с участниками клуба «Активное долголетие»
Проект «Активное долголетие» создан в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В настоящее время объединение Чехова является одним из крупнейших и наиболее активных в регионе, его посещают около 9,5 тысяч участников.
В клуб «Активное долголетие» округа доступны более 20 активностей: плавание, скандинавская ходьба, оздоровительная физкультура, йога, дыхательная гимнастика, шашки и шахматы. С 2021 года в Ледовом центре проходят занятия на коньках. Еженедельно в клубе проводятся «Диалоги о здоровье» с главным врачом Чеховской больницы и специалистами узкого профиля. Каждый месяц в рамках проекта «Старшее поколение» приезжают офтальмологи из Москвы с бесплатной проверкой зрения. Многие участники раскрыли свои актерские таланты в театральном кружке «Энергичные люди» под руководством Константина Агеева. В прошлом году коллектив стал победителем областного театрального фестиваля.
«Ежедневно в „Активном долголетии“ занимаются от 150 до 200 человек. Филиалы работают во всех домах культуры и библиотеках округа. С начала специальной военной операции участники клуба активно включились в оказание помощи бойцам и жителям приграничных территорий. Долголеты собирают гуманитарную помощь, вяжут теплые вещи, которые через волонтерские организации отправляются на линию фронта» — отметил Михаил Собакин.
Глава округа поздравил участников с Днем волонтера и пригласил их на торжественное мероприятие, посвященное этой дате, а также передал объединению пряжу и два комплекта шахмат.
«Не смог отказать ветерану Виктору Николаевичу Трофимову сыграть с ним в шахматы. Ранее мы уже встречались за шахматной доской в Совете ветеранов. А на одном из недавних обходов Виктор Николаевич подошел ко мне и пригласил сыграть партию еще раз. С удовольствием принял это приглашение», — рассказал Михаил Собакин.
Вступить в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробнее о мероприятиях и активностях можно узнать по телефону: +7-996-864-71-88.