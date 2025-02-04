Глава Чехова провел встречу с участниками «Активного долголетия»

Мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимпийский». Руководитель муниципалитета Михаил Собакин рассказал о проделанной за минувший год работе и о планах на 2025 год.

Услышать каждого — девиз администрации Чехова, которому, в первую очередь, следует Михаил Собакин. Он встретился с представителями старшего поколения, чтобы узнать о насущных вопросах.

Главной темой обсуждения стало жилищно-коммунальное хозяйство. Вопросы благоустройства и уборки дворов подняли одними из первых. Пенсионеры также пожаловались на отсутствие лавочек и урн по одной из центральных улиц. Ответ главы Чехова не заставил себя ждать — поручение профильным специалистам было дано сразу же.

Горожане обратились к Михаилу Собакину с просьбами, касающимися их творческой деятельности. Например, одна из участниц театральной студии попросила выделить отдельную комнату для реквизита, а другая — музыкальную колонку. «Договорились, что помещение обязательно подберем, а колонка станет нашим подарком к нашему следующему визиту», — отметил глава Чехова.

Формат такого общения участники клуба «Активное долголетие» оценили положительно. Подобные встречи продолжатся и в будущем, ведь каждый житель должен быть услышан, а любая проблема решена.