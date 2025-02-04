Глава Чехова провел встречу с участниками «Активного долголетия»

Мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимпийский». Руководитель муниципалитета Михаил Собакин рассказал о проделанной за минувший год работе и о планах на 2025 год.
Услышать каждого — девиз администрации Чехова, которому, в первую очередь, следует Михаил Собакин. Он встретился с представителями старшего поколения, чтобы узнать о насущных вопросах.
Главной темой обсуждения стало жилищно-коммунальное хозяйство. Вопросы благоустройства и уборки дворов подняли одними из первых. Пенсионеры также пожаловались на отсутствие лавочек и урн по одной из центральных улиц. Ответ главы Чехова не заставил себя ждать — поручение профильным специалистам было дано сразу же.
Горожане обратились к Михаилу Собакину с просьбами, касающимися их творческой деятельности. Например, одна из участниц театральной студии попросила выделить отдельную комнату для реквизита, а другая — музыкальную колонку. «Договорились, что помещение обязательно подберем, а колонка станет нашим подарком к нашему следующему визиту», — отметил глава Чехова.
Формат такого общения участники клуба «Активное долголетие» оценили положительно. Подобные встречи продолжатся и в будущем, ведь каждый житель должен быть услышан, а любая проблема решена.
Главу Воскресенска наградили за организацию соревнований по безопасности
Украинца приговорили к десяти годам колонии за подготовку теракта в Херсонской области
Музей лицея № 21 в Химках пополнился новыми экспонатами из зоны СВО
Клуб «Активное долголетие» в Мытищах передал теплые вещи бойцам СВО
Лекция ко Дню разгрома немецких войск в Сталинградской битве прошла в Мытищах
Социально-бытовой центр для детей с особенностями развития открылся в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте