Глава Чехова провел встречу с сотрудниками производства молочной продукции

В этом году завод «Эйч энд Эн» в Чехове, вошедший в тройку самых крупных в мире, отмечает 25-летие. По такому случаю глава округа Михаил Собакин вручил сотрудникам благодарственные письма.

Сегодня на заводе «Эйч энд Эн» трудятся порядка 500 человек, почти половина из них — жители Чехова. В рамках встречи с главой муниципалитета они смогли спросить про содержание и ремонт дорог, автобусное сообщение, уличное освещение и реновацию жилья.

Отдельно затронули тему капитального ремонта детских садов. Также жители просили обратить внимание на большую запаркованность улиц Монтажная и Новослободская.

На собрании прозвучало предложение сделать движение односторонним, ввиду того что улицы идут параллельно друг другу. Глава округа Михаил Собакин обещал изучить вопрос на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.

«Жители просили обустроить перехватывающую парковку в зоне авто и железнодорожного вокзала. Мы сами не раз обращались с предложениями в Мосавтодор, который является балансодержателем данной территории. Но пока положительного ответа не получили. В связи с этим будем обращаться в Министерство транспорта с просьбой поддержать наше предложение», — сказал Михаил Собакин.

Жители села Троицкое обратили внимание на недостаточное количество урн во дворах. Также прозвучали слова благодарности за сделанные тропинки.