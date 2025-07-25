Глава Чехова провел встречу с сотрудниками предприятия в поселке Столбовая
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин регулярно приезжает на предприятия Чехова, чтобы пообщаться с местными жителями. В этот раз он посетил одно из них в поселке Столбовая.
Сотрудники предприятия подняли вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и других сфер.
Жителей дома № 17а по улице Комсомольская озабочены перебоями в подаче горячей воды и ее температурными параметрами. Также беспокойство горожан вызвало состояние дворовых территорий на улицах Лопасненская и Комсомольская.
Михаил Собакин ответил, что все придомовые территории в ближайшее время будут приведены в надлежащий вид, а у домов появятся информационные стенды с адресами и телефонами ответственных служб. «Для решения вопроса с подачей ресурсов у нас в округе ведется масштабная модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения», — подчеркнул глава Чехова.
Жители поселка Любучаны попросили организовать безопасный пешеходный переход для школьников. Все прозвучавшие на встрече обращения были оформлены в протокол и взяты в работу профильными службами.
«Меня поразила скорость, реакция главы города. Я думаю, что все проблемы, которые были озвучены, все это решится в ближайшее время. Люди себя чувствуют не оставленными, чувствуют поддержку, и это побуждает развивать наш город вместе», — поделилась впечатлениями коммерческий директор предприятия Нелли Никачева.