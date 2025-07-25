Глава Чехова провел встречу с сотрудниками предприятия в поселке Столбовая

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин регулярно приезжает на предприятия Чехова, чтобы пообщаться с местными жителями. В этот раз он посетил одно из них в поселке Столбовая.

Сотрудники предприятия подняли вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и других сфер.

Жителей дома № 17а по улице Комсомольская озабочены перебоями в подаче горячей воды и ее температурными параметрами. Также беспокойство горожан вызвало состояние дворовых территорий на улицах Лопасненская и Комсомольская.

Михаил Собакин ответил, что все придомовые территории в ближайшее время будут приведены в надлежащий вид, а у домов появятся информационные стенды с адресами и телефонами ответственных служб. «Для решения вопроса с подачей ресурсов у нас в округе ведется масштабная модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения», — подчеркнул глава Чехова.