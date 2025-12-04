Глава Чехова провел встречу с руководством больницы
В рамках часа по здравоохранению глава муниципалитета Михаил Собакин обсудил обращения жителей с руководством Чеховской больницы. Также проконтролировали ход ремонта в главном корпусе поликлиники на Пионерской и строительство детской поликлиники на улице Мира.
На встрече отметили, что по сравнению с предыдущим годом выросло число обращений жителей в муниципальный центр управления регионом. Наибольшая их часть связана с оформлением медицинских документов.
Были и вопросы, касающиеся получения физиотерапевтической помощи. В округе действуют пять кабинетов: в детской и взрослой поликлиниках, а также в амбулаториях села Новый Быт, деревни Шарапово и поселка Столбовая.
Также возросло количество обращений на оказание помощи и функционирование электронного сервиса. При этом количество жалоб на запись к врачу и выдачу лекарственных препаратов снизилось.
В рамках мероприятия посетили главный корпус поликлиники на Пионерской улице, где практически завершен ремонт. Администрация Чехова совместно с «Ассоциацией ветеранов СВО» и фондом «Защитники Отечества прорабатывает вопрос организации „Зеленого коридора“ для ветеранов боевых действий, которым требуется обследование для прохождения реабилитации.
«В новое здание перейдут работать врачи из старой поликлиники на улице Пионерская и двух педиатрических отделений на улицах Гагарина и Земская, которые уже не соответствуют современным стандартам. В новой поликлинике будут расположены отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, а также кабинеты: узких специалистов, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, комнаты здорового ребенка», — отметил глава округа Михаил Собакин.
В детской поликлинике тоже идет ремонт: специалисты проводят комплексные отделочные и технические работы (монтаж труб, установка стеклопакетов, лифтового оборудования, систем кондиционирования и отопления и прокладка теплотрассы). Из-за смены подрядчика сроки сдачи объекта сдвинулись на первый квартал следующего года.