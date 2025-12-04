Глава Чехова провел встречу с руководством больницы

В рамках часа по здравоохранению глава муниципалитета Михаил Собакин обсудил обращения жителей с руководством Чеховской больницы. Также проконтролировали ход ремонта в главном корпусе поликлиники на Пионерской и строительство детской поликлиники на улице Мира.

На встрече отметили, что по сравнению с предыдущим годом выросло число обращений жителей в муниципальный центр управления регионом. Наибольшая их часть связана с оформлением медицинских документов.

Были и вопросы, касающиеся получения физиотерапевтической помощи. В округе действуют пять кабинетов: в детской и взрослой поликлиниках, а также в амбулаториях села Новый Быт, деревни Шарапово и поселка Столбовая.

Также возросло количество обращений на оказание помощи и функционирование электронного сервиса. При этом количество жалоб на запись к врачу и выдачу лекарственных препаратов снизилось.

В рамках мероприятия посетили главный корпус поликлиники на Пионерской улице, где практически завершен ремонт. Администрация Чехова совместно с «Ассоциацией ветеранов СВО» и фондом «Защитники Отечества прорабатывает вопрос организации „Зеленого коридора“ для ветеранов боевых действий, которым требуется обследование для прохождения реабилитации.