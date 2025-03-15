Глава Чехова провел встречу с коллективом завода «Энергомаш»

Администрация Чехова во главе с руководителем муниципалитета Михаилом Собакиным провела встречу с сотрудниками завода энергетического машиностроения «Энергомаш» в формате выездной администрации. Собравшиеся обсудили итоги работы за 2024 год и ближайшие планы развития округа.

Присутствующие обращались с главе с вопросами здравоохранения, благоустройства, транспортного обслуживания.

Так, жильцы дома № 112 по улице Гагарина попросили установить во дворе дополнительное освещение. А жительница дома № 33 обратилась с просьбой поставить ограничители для паркующихся машин.

Одной из центральных тем стал капитальный ремонт и содержание многоквартирных домов. Михаил Собакин рассказал, что накануне встретился с руководителем Фонда капитального ремонта, с которым обсудили планы на ближайшие три года.

«В этом году завершается предыдущая трехлетняя программа Фонда капремонта и уже сейчас верстают новую на 2026–2028 годы. Наша задача включить максимальное количество домов, требующих срочного ремонта, поэтому специалисты готовят списки», — пояснил он.

Руководитель муниципалитета также добавил, что там, где можно решить проблему локальным ремонтом, его проведет управляющая компания.