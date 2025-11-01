Глава Чехова провел встречу с юнармейским отрядом «Орленок»

В преддверии Дня народного единства глава муниципального округа Михаил Собакин встретился с юнармейским отрядом «Орленок» Любучанской средней школы. На мероприятии присутствовали юнармейцы и участники «Движения первых», директора образовательных учреждений и наставники.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов муниципального округа Чехов Галина Козина, финалист программы «Герои Подмосковья», ветеран специальной военной операции Артем Чурилов и начальник регионального штаба Всероссийского детско‑юношеского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

«Проект „Классных встреч“ реализуется в рамках поручений нашего президента Владимира Путина. Это уникальная возможность для наших детей пообщаться с лидерами, узнать о профессиональных успехах и задать свои вопросы», — прокомментировал глава Чехова.

Отряд «Орленок» неоднократно представлял округ на военно‑патриотических соревнованиях под руководством их наставника Николая Крючкова. Помимо победы в финале «Зарницы 2.0», в текущем году его участники стали лучшими в играх «Девушки в погонах», «ЮНАВИА», «Юнармия, вперед» и других.