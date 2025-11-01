Глава Чехова провел встречу с юнармейским отрядом «Орленок»
В преддверии Дня народного единства глава муниципального округа Михаил Собакин встретился с юнармейским отрядом «Орленок» Любучанской средней школы. На мероприятии присутствовали юнармейцы и участники «Движения первых», директора образовательных учреждений и наставники.
В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов муниципального округа Чехов Галина Козина, финалист программы «Герои Подмосковья», ветеран специальной военной операции Артем Чурилов и начальник регионального штаба Всероссийского детско‑юношеского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.
«Проект „Классных встреч“ реализуется в рамках поручений нашего президента Владимира Путина. Это уникальная возможность для наших детей пообщаться с лидерами, узнать о профессиональных успехах и задать свои вопросы», — прокомментировал глава Чехова.
Отряд «Орленок» неоднократно представлял округ на военно‑патриотических соревнованиях под руководством их наставника Николая Крючкова. Помимо победы в финале «Зарницы 2.0», в текущем году его участники стали лучшими в играх «Девушки в погонах», «ЮНАВИА», «Юнармия, вперед» и других.
Участники внимательно слушали выступления, обсуждали опыт и строили планы. Как отметил Евгений Лукошников, Чехов традиционно представляет на соревнованиях «Зарница 2.0» не менее десяти команд. А по итогам 2024 года, местное отделение «Юнармии» заняло первое место в Московской области. Участники этого движения рассказали о военных специальностях, преодолении трудностей на пути к победам, взаимовыручке и ответственности.
«Вручил нашим победителям Благодарственные письма, а их наставнику — Сертификат на лазерный тир, который поможет им в тренировках. Уверен, что впереди у юнармейцев Чехова не одна победа, которая станет важным этапом в жизни каждого из них!», — подытожил Михаил Собакин.