Глава Чехова провел встречу по вопросу обеспечения льготников лекарствами

В рамках часа по здравоохранению руководитель муниципалитета Михаил Собакин обсудил с заместителем главного врача Чеховской больницы ряд тем. Основным вопросом стало обеспечение льготных категорий жителей бесплатными медицинскими препаратами.

Сейчас на территории округа функционируют четыре аптечных пункта, отпускающих лекарства по рецептам: на улице Молодежная, 1 (круглосуточно), на улице Земская, 15, в поселке Любучаны на улице Спортивная, 7, а также в поселке Чернецкое на улице Победы, 3а.

В настоящий момент кабинет выписки льготных препаратов на улице Пионерской, 2, временно работает в онлайн-режиме из-за ремонта здания взрослой поликлиники.

За прошлый год жителям Чехова выдали свыше 55 тысяч рецептов, из которых 99,5% были обеспечены необходимыми лекарствами в тот же день. Сейчас оформить новый или продлить рецепт граждане могут, записавшись по единому номеру 122 или через региональный портал Госуслуг, а также при личном приеме у лечащего врача.