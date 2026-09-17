Глава Чехова провел встречу по вопросам подготовки к зимнему сезону

Глава Чехова Михаил Собакин провел совещание, в ходе которого встретился с представителями муниципального предприятия «Чеховское благоустройство». В настоящее время штат предприятия укомплектован на 99%, а автопарк организации насчитывает 74 единицы коммунальной техники.

Муниципальное учреждение «Чеховское благоустройство» отвечает за поддержание порядка на территориях и дорогах местного значения. Работы выполняются силами самой организации с неукоснительным соблюдением действующих стандартов и нормативов. В перечень обслуживаемых объектов входят автомобильные дороги, дворы, общественные пространства, а также спортивные и детские площадки. Деятельность учреждения базируется на утвержденных регламентах: специалисты ежедневно убирают дворы и общественные зоны, очищают проезды, тротуары и пешеходные дорожки — как с помощью спецтехники, так и вручную. В зимний период организация обеспечивает вывоз снега и обработку территорий против гололеда. Кроме того, в ее обязанности входит обслуживание контейнерных площадок, ремонт и уход за малыми архитектурными формами, поддержание улично‑дорожной сети в надлежащем состоянии, а также быстрое реагирование на замечания жителей и контролирующих инстанций.

Качество работ находится под постоянным контролем. Вся коммунальная техника оборудована системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС — это дает возможность отслеживать перемещение транспорта в реальном времени. Контроль маршрутов и оценка качества выполнения задач осуществляются с помощью системы «Яндекс.Вектор». Все 257 муниципальных маршрутов содержания территорий прошли согласование в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чтобы справляться с объемами работ в зимний сезон, организация привлекает дополнительную спецтехнику — ее используют на условиях аренды либо приобретают в лизинг. Ежедневный контроль включает проверку выхода на линию техники и персонала, фотофиксацию выполненных работ, а также мониторинг обращений граждан. Для этого задействуется единая диспетчерская служба, портал «Добродел» и социальные сети.

«Дополнительно поручил представить отчет о подготовке содержания в зимний период жилого фонда, находящегося в управлении МБУ „Чеховское благоустройство“, произвести инвентаризацию новогодних украшений, привести территорию предприятия в порядок и представить предложения по ее увеличению и оборудованию дополнительными элементами для ведения хозяйственной деятельности», — отметил Михаил Собакин.