Глава Чехова провел совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду

Еженедельное профильное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошло в администрации муниципалитета. Основной темой стала подготовка многоквартирных домов и объектов теплоснабжения к началу отопительного сезона.

Капитальный ремонт в настоящее время идет в 36 многоквартирных домах на территории округа. Приводят в порядок крыши и фасады. Помимо этого, осуществляются и текущие работы — в подъездах устраняют дефекты, красят стены и затирают межпанельные швы. Коммунальные службы продолжают подготовку инженерных сетей — заменяют задвижки, краны и запорную арматуру, а также промывают системы отопления.

Глава округа Михаил Собакин сообщил, что из планово-предупредительных мероприятий вышло 29 котельных округа, что составляет 56,9% от общего количества. 79,5 километров тепловых сетей прошли опрессовку и гидравлические испытания.