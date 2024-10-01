Глава Чехова провел совещание по работе ресурсоснабжающих организаций округа

Сейчас в округе осуществляется поэтапный запуск отопления. Уже с середины прошлой недели тепло поступает в две больницы на улицах Московской и Гагарина. Сегодня к ним присоединились еще шесть объектов здравоохранения. Постепенно отопление подается и в образовательные учреждения: к вечеру понедельника тепло пришло в 30 учреждений, включая 17 детских садов и 13 школ, среди которых школа № 1, дошкольные отделения гимназии № 7, школа № 10, а также школы в населенных пунктах Троицкое, Чехов-2, Нерастанное, Васькино, Дубна, Шарапово, Любучаны, Стремилово, Манушкино, Столбовая и лицей № 4.

Михаил Собакин отметил, что одномоментный запуск всех котельных может привести к технологическим авариям, поэтому подача тепла будет продолжаться поэтапно. В настоящее время более десяти котельных находятся в работе, а 48 котельных уже полностью заполнены теплоносителем.

В ходе встречи также была поднята проблема задержки выплаты заработной платы сотрудникам. Михаил Собакин заверил, что средства для погашения задолженности имеются на счетах компании и все выплаты будут произведены в ближайшее время. Он подчеркнул, что новое руководство предприятия нацелено на стабильную работу и пообещал рассмотреть возможность внесения изменений в трудовые договоры сотрудников на основе их обращений. Также планируется увеличение зарплат работникам котельных и водоканала.

«Наша первостепенная задача — обеспечить запуск отопления, а также гарантировать уверенность и защищенность работников, отвечающих за тепло в наших домах», — отметил Михаил Собакин. Он добавил, что встречи с операторами котельных будут продолжаться как в зале администрации округа, так и на местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».