Глава Чехова провел совещание по подготовке к сезону повышенной пожароопасности

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин провел встречу в расширенном составе в администрации округа. Представители МЧС, Единой дежурно-диспетчерской службы, «Мособлпожспаса» и структурных подразделений обсудили готовность служб к предстоящему жаркому периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году пожароопасный сезон в регионе начнется раньше обычного — 20 марта — и продлится до 15 ноября.

На сегодняшний день уровень прикрытия округа пожарно-спасательными подразделениями составляет 92%.

Михаил Собакин поручил проверить данные о количестве и пригодности искусственных и природных водоемов для тушения пожаров, а также сообщить о возможности установки на водозаборных узлах и водонапорных башнях «переходников» для заправки машин экстренных служб.

Как отметил руководитель муниципалитета, в скором времени в округе пройдет смотр техники, которая участвует в борьбе с возгораниями.