Глава Чехова провел смотр техники для тушения пожаров

Теплый сезон не за горами, а значит — спасатели уже активно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям. Готовность техники и личного состава проверил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
В этом году автопарк спасателей пополнился пожарной автолестницей АЛ-30 на базе КамАЗа. Такая машина позволит спасать людей с большой высоты, аналогичной девятиэтажному дому.
На смотре представили 12 единиц техники, среди которых есть и поливомоечные комбинированные дорожные машины, а также образцы аварийного пожарно-спасательного оборудования.
Глава Чехова положительно оценил готовность спасателей и их технических средств к предстоящему пожароопасному сезону. Михаил Собакин также пообещал помочь в решении насущных вопросов, если таковые появятся.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году пожароопасный сезон в регионе начался раньше обычного — 20 марта — и продлится до 15 ноября. На сегодняшний день уровень прикрытия округа пожарно-спасательными подразделениями составляет 92%.
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