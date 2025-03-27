Глава Чехова провел смотр техники для тушения пожаров

Теплый сезон не за горами, а значит — спасатели уже активно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям. Готовность техники и личного состава проверил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

В этом году автопарк спасателей пополнился пожарной автолестницей АЛ-30 на базе КамАЗа. Такая машина позволит спасать людей с большой высоты, аналогичной девятиэтажному дому.

На смотре представили 12 единиц техники, среди которых есть и поливомоечные комбинированные дорожные машины, а также образцы аварийного пожарно-спасательного оборудования.