Глава Чехова провел расширенное оперативное совещание

Основной темой обсуждения стал капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений и многоквартирных домов округа. На совещании также поднимались вопросы прогресса социальной газификации, качества электроснабжения и образования.

По программе строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в округе проходит масштабное обновление школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В этом году работы ведутся на 44 объектах, 33,7% из них уже завершены.

«Большое количество в этом году ремонтируется спортивных залов, пищеблоков, входных групп, сантехнических комнат, то есть все то, что необходимо для организации качественной работы», — рассказала начальник Управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.