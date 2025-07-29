Глава Чехова провел расширенное оперативное совещание
Основной темой обсуждения стал капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений и многоквартирных домов округа. На совещании также поднимались вопросы прогресса социальной газификации, качества электроснабжения и образования.
По программе строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в округе проходит масштабное обновление школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В этом году работы ведутся на 44 объектах, 33,7% из них уже завершены.
«Большое количество в этом году ремонтируется спортивных залов, пищеблоков, входных групп, сантехнических комнат, то есть все то, что необходимо для организации качественной работы», — рассказала начальник Управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.
Дополнительно, в период с 15 июля по 15 августа межведомственная комиссия на постоянной основе проводит выездные проверки готовности образовательных учреждений.
Одной из социально значимых тем является жилищно-коммунальное хозяйство. В 47 многоквартирных домах отремонтируют крыши, фасады, фундамент, а также заменят лифтовое оборудование и инженерные сети. Работы завершили в 26 зданиях.
Глава муниципалитета Михаил Собакин поручил не допускать срыва сроков выполнения работ, особенно по замене внутренних инженерных систем, чтобы обеспечить синхронизацию с графиков по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду.
В округе также проходит модернизация электросети: замена трансформаторов на более мощные и надежные, реконструкция воздушных линий.