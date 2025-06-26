Глава Чехова проверил благоустройство общественных территорий
Уже традиционно в округе проводят мониторинг состояния придомовых и общественных пространств. На этот раз руководитель муниципалитета Михаил Собакин осмотрел территории по улицам Мира, Молодежной, Береговой и Ильича.
Во время осмотра глава Чехова отметил неудовлетворительное состояние отдельных входных групп и прилегающих территорий. Михаил Собакин поручил управляющей компании привести их в надлежащее состояние, убрать рекламные объявления с подъездов, заменить информационный щит на детской площадке и обновить песочницу.
Неравнодушные жители обратились к главе округа с просьбами навести порядок в подвалах, отремонтировать ступеньки, обновить элементы детской площадки, установить спортивные снаряды и благоустроить зону сушки белья.
«В кратчайшие сроки отремонтируем игровой комплекс и установим новые тренажеры на спортивной площадке», — пообещал глава округа.
Обратили внимание и на ремонт дорог, который проводят в округе с середины весны. Михаил Собакин поручил добавить скос бордюра.
По всем недочетам проведут необходимые работы. Контроль за исполнением всех поручений возложен на профильные службы округа. Чтобы создать комфортную и безопасную среду, мониторинг территорий в Чехове продолжится на постоянной основе.