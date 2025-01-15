Глава Чехова провел первый личный прием жителей в этом году

Вместе с прокурором Чехова Вадимом Шишкиным глава муниципалитета Михаил Собакин провел первый в наступившем году личный прием жителей округа. На встрече обсудили вопросы земельно-имущественных отношений.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин дал детальные пояснения обратившимся жителям. Требующие более тщательного анализа ситуации руководитель муниципалитета взял на контроль.

«Личный прием жителей — это еще один удобный и востребованный формат работы», — подчеркнул Михаил Собакин.

Записаться к главе Чехова на прием можно двумя способами. Так, все желающие могут заполнить специальную форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов. Помимо этого, можно приехать лично по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом № 3, каб. № 2.

Подробнее о записи на прием по телефону: +7 (496) 726-89-96.