Глава Чехова провел обход в поселке Мещерское

Руководитель муниципалитета обратил внимание на содержание домов и общественных территорий в населенном пункте. Михаил Собакин также пообщался с местными жителями, выслушал их вопросы, касающиеся сфер ЖКХ и благоустройства.

«Обратил внимание представителей МБУ „Чеховское благоустройство“ на обилие старых консолей и обвисших проводов на столбах линий электропередачи. Отдельного внимания требуют детские площадки. На них необходимо отмыть и покрасить элементы малых игровых форм. До конца следующей недели все работы должны быть проведены», — подчеркнул Михаил Собакин.

В рамках обхода глава муниципалитета вместе с заместителями и представителями профильных ведомств посетил несколько адресов.

Глава округа поручил подрядчику внести в план работ на следующий весенне-летний сезон реконструкцию цоколя многоквартирных домов, ремонт всех входных групп у дома 12/1, ямочный ремонт, очистку и модернизацию скамеек у дома 10.

Среди прочих поручений: удаление граффити со стен домов, смет и очистка парковочных пространств, очистка крыши трансформаторной подстанции от мусора и приведение в надлежащий вид палисадников. Все они зафиксированы и оформлены в протокол.