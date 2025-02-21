Глава Чехова провел личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин пообщался с жителями. Встречи, ставшие уже традиционными, продолжаются в округе.

На встрече были затронуты земельно-имущественные вопросы, а также обсудили модернизацию контейнерных площадок на территории Чехова.



«В ходе беседы мы с жителями детально разобрали все вопросы. Разъяснил возможные пути решения. То, что нельзя сразу решить в рамках личного приема, взято в работу профильными специалистами», — подчеркнул Михаил Собакин.

Запись на прием к главе муниципального округа ведется онлайн. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на официальном сайте администрации. Также можно лично обратиться в службу по работе с гражданами по адресу: Чехов, Советская площадь, дом № 3, кабинет № 2.

Консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8(496)726-89-96.