Глава Чехова провел личный прием жителей в отделении партии «Единая Россия»

В ходе декады личных приемов в местном отделении партии «Единая Россия» глава городского округа Чехов, секретарь местного отделения партии Михаил Собакин встретился с жителями, чтобы обсудить волнующие их вопросы и обозначить пути их решения. Все обращения были взяты на контроль для дальнейшей проработки.

Жильцы дома 101б на Московской улице обратились с просьбой провести герметизацию межпанельных швов. Управляющая компания провела проверку и подтвердила необходимость проведения работ. Михаил Собакин сообщил, что восстановительные работы будут выполнены с наступлением благоприятных погодных условий.

Жители деревни Ивачково подняли вопрос обустройства линии уличного освещения. Этот проект уже включен в план работ на 2025 год.

Представительницы деревни Васькино обратились с несколькими предложениями, включая строительство детской площадки и обустройство контейнерной площадки для отходов. Михаил Собакин пояснил, что работа по подбору новых мест для складирования отходов уже ведется и будет согласована с жителями. Вопрос обустройства детской площадки предложено решить через механизм инициативного бюджетирования в 2025 году.

Кроме того, жители поднимали вопросы ремонта дорог, содержания и капитального ремонта многоквартирных домов.

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