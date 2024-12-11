Глава Чехова провел личный прием жителей по земельно-имущественным вопросам

В городском округе Чехов состоялся личный прием граждан, который провели глава муниципалитета Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин. В ходе встречи жители поднимали вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями, а также обсуждали возможность передачи объектов благоустройства в муниципальную собственность.

Обращения касались преимущественно вопросов, связанных с землей и имуществом. Все ситуации были рассмотрены индивидуально, и по каждому из обращений даны разъяснения. Михаил Собакин отметил, что случаи, требующие более детального изучения, взяты под особый контроль.

Напомним, для записи на личный прием к главе округа существует несколько способов. Жители могут заполнить специальную форму на официальном сайте администрации или обратиться лично в службу по работе с обращениями граждан по адресу: г. Чехов, Советская площадь, 3, кабинет № 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)726-89-96.

Кроме того, у граждан есть возможность задать свои вопросы в рамках «Выездной администрации». Ближайшая встреча запланирована на 12 декабря в рабочем поселке Столбовая. Начало мероприятия — в 18:00, предварительная запись не требуется.

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