Глава Чехова провел личный прием жителей по земельно-имущественным вопросам
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин, являющийся секретарем Местного отделения партии «Единая Россия», совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой провели личный прием жителей. Основные обращения коснулись индивидуальных земельно-имущественных вопросов.
Каждому обратившемуся дали разъяснения, а ситуации, требующие дополнительной проработки, взяли под контроль. Михаил Собакин отметил, что личные приемы позволяют всегда быть в прямом диалоге с жителями.
«Это возможность выслушать проблемы, обсудить наболевшие темы, а также оказать помощь и поддержку в их решении. Зачастую люди приходят на прием, не зная о своих правах и о том, куда можно обратиться. Поэтому очень важно дать человеку разъяснения и подробную консультацию», — отметил глава.
Напомним, что записаться на личный прием можно заполнив форму на официальном сайте администрации городского округа или лично обратиться в службу по работе с обращениями граждан на Советской площади, 3, кабинет № 2.
Дополнительную консультацию по записи можно получить по телефону: +7 (496) 726-89-96.