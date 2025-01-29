Глава Чехова провел личный прием жителей по земельно-имущественным вопросам

Каждому обратившемуся дали разъяснения, а ситуации, требующие дополнительной проработки, взяли под контроль. Михаил Собакин отметил, что личные приемы позволяют всегда быть в прямом диалоге с жителями.

«Это возможность выслушать проблемы, обсудить наболевшие темы, а также оказать помощь и поддержку в их решении. Зачастую люди приходят на прием, не зная о своих правах и о том, куда можно обратиться. Поэтому очень важно дать человеку разъяснения и подробную консультацию», — отметил глава.

Напомним, что записаться на личный прием можно заполнив форму на официальном сайте администрации городского округа или лично обратиться в службу по работе с обращениями граждан на Советской площади, 3, кабинет № 2.

Дополнительную консультацию по записи можно получить по телефону: +7 (496) 726-89-96.